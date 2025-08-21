Seguimos reciclando, de ABRIL A JULIO, se procesaron 85.046,6 kg. de material recuperado.

En lo que va del año se recuperaron 153.135,6 kg. de material en la Planta de Separación y Tratamiento de Coronel Suárez.

Material recuperado en la Planta de Separación y Tratamiento de Coronel Suárez:

Cartón: 35.270,1 kg

Papel: 16.617,9 kg

Plástico: 14.462,7 kg

Nylon: 13.541,1 kg

Aluminio: 922,4 kg