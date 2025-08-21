En lo que va del año se recuperaron 153.135,6 kg. de material en la Planta de Separación y Tratamiento de Coronel Suárez.
Material recuperado en la Planta de Separación y Tratamiento de Coronel Suárez:
Cartón: 35.270,1 kg
Papel: 16.617,9 kg
Plástico: 14.462,7 kg
Nylon: 13.541,1 kg
Aluminio: 922,4 kg
Seguimos reciclando, de ABRIL A JULIO, se procesaron 85.046,6 kg. de material recuperado.
