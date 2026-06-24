Más oportunidades para nuestros jóvenes

Nueve estudiantes recibieron su certificado tras completar el Curso de Robótica de nivel Medio y Avanzado, una capacitación de 52 horas desarrollada en CREUS gracias al trabajo conjunto entre la Gestión de Gobierno Municipal, la Subsecretaría de Producción, la Jefatura de Gabinete y la Dirección de Educación.

La propuesta fue financiada a través del Programa Red CLIC del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires. Además, mediante un convenio con la UTN se contrató a la docente Julia Navarro y se adquirieron tres kits de robótica que permitieron el desarrollo de las clases prácticas.

Invertimos en educación, innovación y formación tecnológica como herramientas para construir más oportunidades y más futuro para nuestros jóvenes.

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