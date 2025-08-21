Estudiantes recorren el Palacio Municipal y Concejo Deliberante

Durante los meses de julio y agosto, alumnos de la Unidad Académica Dr. Julio César Lovecchio realizaron cuatro recorridos educativos por el Palacio Municipal y el Concejo Deliberante.

Estas visitas, enmarcadas en la materia Construcción de la Ciudadanía, permitieron a los estudiantes conocer la división de poderes y comprender las funciones de cada organismo a nivel local.

La actividad fue organizada por el Centro de Investigaciones Históricas a través de la Dirección de Gestión Cultural del Municipio.