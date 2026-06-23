¡Inscripciones abiertas para Plan FinEs!

<¿Tenés materias pendientes o no pudiste terminar la escuela secundaria? Esta es tu oportunidad para retomar tus estudios y alcanzar ese objetivo tan importante. -Inscripciones abiertas Sede: Escuela Primaria N° 5 de Santa Trinidad Días: lunes, martes y miércoles Horario: De 18:00 a 22:00 horas Documentación a presentar: Fotocopia de DNI Fotocopia de partida de nacimiento Constancia de CUIL Fotocopia de certificación de estudios Sumate al Plan FinEs y seguí construyendo tu futuro. ¡Animate a dar el próximo paso!