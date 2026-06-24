Todo listo para la Pre Fiesta de los 1000 Abuelos

El próximo 28 de junio, el Club El Progreso de Santa María será escenario de una jornada especial de encuentro, música y diversión para las personas mayores del distrito.

Con la actuación de Fabián, su Grupo y la voz de Silvina, la tradicional previa de la Fiesta de los 1000 Abuelos promete baile, alegría y momentos compartidos entre amigos.

Domingo 28 de junio

Desde las 10:00 horas

Club El Progreso de Santa María

Entradas anticipadas disponibles en los Centros de Jubilados y en el Consejo de Personas Mayores.

¡Los esperamos para disfrutar juntos de una gran fiesta!