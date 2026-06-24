¡Inscripciones abiertas para Plan FinEs!

¿Tenés materias pendientes o no pudiste terminar la escuela secundaria? Esta es tu oportunidad para retomar tus estudios y alcanzar ese objetivo tan importante.

-Inscripciones abiertas

Sede: Escuela Primaria N° 5 de Santa Trinidad

Días: lunes, martes y miércoles

Horario: De 18:00 a 22:00 horas

Documentación a presentar:

Fotocopia de DNI

Fotocopia de partida de nacimiento

Constancia de CUIL

Fotocopia de certificación de estudios

Sumate al Plan FinEs y seguí construyendo tu futuro. ¡Animate a dar el próximo paso!