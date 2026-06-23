Por primera vez en Suárez, desde la Capital directo al pastizal llegan *Barbi Recanati y Paula Trama con “Diario de Canciones”

Un show íntimo de esos que no se repiten: canciones, chismes y subrayados caprichosos 🤭 esas historias detras de las canciones que queremos saber.

🚣‍♀️ Para que la autogestión tenga lugar, movimiento y espacio es muy importante que si vas a venir compres la entrada con anticipación 😁

Somos @estacion.mutante

Seguinos en IG dale 👍🏾 a la publicación y compartí