Tras su paso por Pueblo Santa Trinidad y Huanguelén, la última jornada se desarrolló en el Polideportivo Municipal de Coronel Suárez, donde cientos de vecinos pudieron acceder a controles oftalmológicos y recibir los lentes que necesitaban para mejorar su calidad de vida.
Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y articulada junto a la Gestión de Gobierno Municipal y la Fundación del Banco Provincia, permitió llegar a personas sin obra social con dificultades para afrontar una consulta oftalmológica y la compra de anteojos.
El Jefe de Gabinete Mauro Moccero junto a la secretaria de Salud, doctora Diana Peralta acompañaron en la entrega de anteojos y en la logística del programa en el distrito.
Porque ver mejor también es una forma de garantizar derechos, seguimos acompañando a quienes más lo necesitan con acciones concretas que generan igualdad de oportunidades, mayor inclusión y mejo vida de nuestra comunidad.
Porque cuidar la salud visual también es construir igualdad.
Más de 300 vecinos recibieron sus anteojos de manera totalmente gratuita
Tras su paso por Pueblo Santa Trinidad y Huanguelén, la última jornada se desarrolló en el Polideportivo Municipal de Coronel Suárez, donde cientos de vecinos pudieron acceder a controles oftalmológicos y recibir los lentes que necesitaban para mejorar su calidad de vida.
YouTube
RSS