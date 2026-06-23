Más de 300 vecinos recibieron sus anteojos de manera totalmente gratuita

Tras su paso por Pueblo Santa Trinidad y Huanguelén, la última jornada se desarrolló en el Polideportivo Municipal de Coronel Suárez, donde cientos de vecinos pudieron acceder a controles oftalmológicos y recibir los lentes que necesitaban para mejorar su calidad de vida.

Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y articulada junto a la Gestión de Gobierno Municipal y la Fundación del Banco Provincia, permitió llegar a personas sin obra social con dificultades para afrontar una consulta oftalmológica y la compra de anteojos.

El Jefe de Gabinete Mauro Moccero junto a la secretaria de Salud, doctora Diana Peralta acompañaron en la entrega de anteojos y en la logística del programa en el distrito.

Porque ver mejor también es una forma de garantizar derechos, seguimos acompañando a quienes más lo necesitan con acciones concretas que generan igualdad de oportunidades, mayor inclusión y mejo vida de nuestra comunidad.

Porque cuidar la salud visual también es construir igualdad.