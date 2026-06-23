¡Llega el Gran Concierto de Mitad de Año de la Orquesta Escuela!

Más de 100 niños, niñas y jóvenes compartirán con la comunidad el fruto de meses de aprendizaje, dedicación y trabajo en equipo en una tarde llena de música, emoción y encuentro.

Este año, la propuesta será “Redonda: Concierto Mundialista”, un recorrido musical por las canciones y melodías que marcaron distintos Mundiales de fútbol, invitándonos a revivir recuerdos, emociones y momentos inolvidables.

Una experiencia para disfrutar en familia y celebrar el talento de nuestros jóvenes músicos.

Domingo 28 de junio

17:00 hs.

Polideportivo Municipal Cubierto (Israel 350)

Entrada libre y gratuita.

Se recomienda llevar reposera para disfrutar cómodamente del espectáculo.

La Orquesta Escuela de Coronel Suárez, como parte del programa Provincial Coros y Orquestas Bonaerenses, continúa creciendo gracias al compromiso de sus estudiantes, docentes y el acompañamiento de la Gestión de Gobierno Municipal, acercando la música a toda la comunidad, promoviendo el acceso a la educación musical, el trabajo en equipo y la construcción de comunidad a través del arte.

“Más que un concierto, una celebración del esfuerzo, el aprendizaje y la pasión por la música.”