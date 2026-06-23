Porque alentar a la Selección también es compartir la emoción de completar el álbum, vuelve el gran Cambiazo de Figuritas del Mundial.
Viernes 26
De 17 a 19 hs.
Municipalidad de Coronel Suárez (Av. Alsina 150)
Traé tus repetidas, buscá las que te faltan y sumate a una tarde para disfrutar entre amigos, en familia y con toda la ilusión puesta en nuestra Selección.
Dale, que entre todos llenamos el álbum y nos preparamos para seguir alentando a Argentina en esta nueva aventura mundialista.
¡Te esperamos para vivir la pasión del fútbol como sólo los argentinos sabemos hacerlo!
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¡Arrancó el Mundial 2026 y la pasión por la Scaloneta se cambia figurita por figurita!
Porque alentar a la Selección también es compartir la emoción de completar el álbum, vuelve el gran Cambiazo de Figuritas del Mundial.
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