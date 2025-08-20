Se viene la Temporada de Pileta 25/26 en El Progre!

El verano está cada vez más cerca y queremos que lo disfrutes a pleno en nuestro club. 🌞

💙 Socios = ingreso libre a la pileta

Si todavía no sos socio, ¡tenés tiempo de sumarte!

📅 Fecha límite para asociarte: 30 de septiembre

📍 Club El Progreso

No te quedes afuera de la temporada más esperada. ¡Pileta, sol y amigos te están esperando!

📲 Consultas en secretaría o por mensaje privado.