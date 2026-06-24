GABRIELA ANOLL SIGUE SIENDO LA PRESIDENTA DEL PRO CORONEL SUÁREZ

En ​Coronel Suárez, el 22 de junio de 2026 y con la participación de sus afiliados, el partido Propuesta Republicana (PRO) de Coronel Suárez realizó su Asamblea General Ordinaria para renovar las autoridades de la comisión directiva del distrito.

​Durante el encuentro institucional se definieron los cargos que conformarán el equipo de trabajo para el próximo período . La nueva lista de autoridades quedó integrada de la siguiente manera:

​Presidente: Gabriela Anoll

​Vicepresidente: Ezequiel Filipuzzi

​Secretaria: Estefania Heumann

​Tesorero: Marcelo Itchart

Revisor de cuentas: Javier Roth

​Vocales Titulares:

​Mª Lourdes Fernández

​Diego Gahan

​Teresita Correa

​Juan Herlein

​Sabrina Bauer

​Vocales Suplentes:

​Juan Ignacio Fidelle

​María Eugenia Pérez

​Francisco Urruti