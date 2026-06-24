En Coronel Suárez, el 22 de junio de 2026 y con la participación de sus afiliados, el partido Propuesta Republicana (PRO) de Coronel Suárez realizó su Asamblea General Ordinaria para renovar las autoridades de la comisión directiva del distrito.
Durante el encuentro institucional se definieron los cargos que conformarán el equipo de trabajo para el próximo período . La nueva lista de autoridades quedó integrada de la siguiente manera:
Presidente: Gabriela Anoll
Vicepresidente: Ezequiel Filipuzzi
Secretaria: Estefania Heumann
Tesorero: Marcelo Itchart
Revisor de cuentas: Javier Roth
Vocales Titulares:
Mª Lourdes Fernández
Diego Gahan
Teresita Correa
Juan Herlein
Sabrina Bauer
Vocales Suplentes:
Juan Ignacio Fidelle
María Eugenia Pérez
Francisco Urruti
GABRIELA ANOLL SIGUE SIENDO LA PRESIDENTA DEL PRO CORONEL SUÁREZ
En Coronel Suárez, el 22 de junio de 2026 y con la participación de sus afiliados, el partido Propuesta Republicana (PRO) de Coronel Suárez realizó su Asamblea General Ordinaria para renovar las autoridades de la comisión directiva del distrito.
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