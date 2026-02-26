Santa María se prepara para vivir una histórica Strudel Fest

Patricia Maier y Christian Rack, en representación de la comisión, agradecieron el compromiso del equipo y de los vecinos de Pueblo Santa María que trabajan en la producción de 1.200 strudel que se venderán el domingo, destacando el acompañamiento permanente del Municipio y la Provincia.

🖊️El director de Turismo, Iñaki Etcheverry, anunció que la Provincia estará presente con el programa Recreo, sumando propuestas recreativas para toda la familia.

👍“La Strudel Fest no es un gasto, es una inversión. Genera trabajo en hotelería, gastronomía y comercios; es dinero que vuelve al distrito”, afirmó Gastón Duarte.

🙌Por su parte, el intendente Moccero remarcó: “Es la fiesta más importante del distrito y una de las más relevantes de la Provincia. Es un orgullo ver a todo un pueblo unido trabajando para mostrar lo mejor de nuestra identidad”.

Tradición, trabajo y gestión para que la Strudel Fest siga creciendo año tras año. 🥨✨