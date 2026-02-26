Deportivo Sarmiento reinauguró su cancha sintética de bochas

El Club Deportivo Sarmiento celebró la reinauguración de su cancha sintética de bochas, una obra muy esperada que se concretó gracias al esfuerzo conjunto de jugadores, dirigentes y colaboradores.

👥El acto contó con la presencia del intendente Ricardo Moccero, acompañado por referentes históricos como “Nene” Arce, Jorge Hermosilla y el Chato Menna; además de Juan Gayoso, en representación de la Asociación Suarense de Bochas; Andrés “Chico” Arce, integrante de la subcomisión de bochas; y el presidente del CDSCS, Mariano Trobbiani.

🎀Durante la ceremonia, Moccero destacó el valor de seguir fortaleciendo las disciplinas tradicionales.

👏“Es un orgullo ver cómo Deportivo Sarmiento continúa creciendo en todos los deportes. Las bochas son parte de la historia de nuestros clubes y tenemos que incentivar a los más jóvenes para que se sumen y mantengan viva esta pasión”.

💯Desde la Asociación y la subcomisión de bochas agradecieron el acompañamiento del Municipio, el respaldo de la comisión directiva y el compromiso de los jugadores y sus familias, quienes dedicaron tiempo y trabajo para concretar la renovación de la cancha.

🤗La obra no sólo mejora las instalaciones del club, sino que jerarquiza la actividad bochófila en el distrito, reafirmando el sentido de pertenencia y el compromiso con el deporte que caracteriza a Deportivo Sarmiento.