Campaña de Vacunación Antirrábica

El equipo de profesionales desarrollará el viernes 6 de marzo, una nueva jornada de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos en la Sala de Castración de calle Mar del Plata y Moreno –ex corralón municipal-.

🕙Horario: 9:00 a 12:00 hs.

Se solicita a los vecinos:

📃Llevar el certificado de vacunación antirrábica (si lo tienen).

🐕‍🦺Presentar a los perros con correa y collar.

🐈Transportar a los gatos en bolsa de cebolla dentro de una caja, para garantizar su seguridad y la del personal.