Planificación de nuevas obras en Huanguelén, Pueblos Alemanes y Suárez

En Coronel Suárez la obra pública avanza con planificación y decisión política del intendente Ricardo Moccero, que junto a su Gabinete definió nuevas inversiones en infraestructura que garantizan más servicios y mejor calidad de vida para los vecinos de Huanguelén, Pueblos Alemanes y la ciudad cabecera.

✍️Cumpliendo el compromiso asumido con la comunidad, y a partir de gestiones encabezadas personalmente por el jefe comunal, se planificó la ampliación de la red de gas natural con una inversión superior a los 150 millones de pesos, financiada con fondos propios provenientes del recupero de plusvalía por loteos. Se trata de una decisión estratégica que fortalecerá el servicio en todo el distrito.

👥En ese marco, Ricardo Moccero junto al Jefe de Gabinete Mauro Moccero encabezó una reunión de trabajo con el equipo de la Secretaría de Obras Públicas para avanzar en la planificación integral del plan 2026, que contempla extensión de red de gas, obras de cordón cuneta en distintos barrios, reconstrucción de badenes y mejoras y ampliación del alumbrado público, brindando seguridad vial y peatonal, varias de ellas con financiamiento provincial.

❗El Intendente remarcó que para la localidad de Huanguelén, las intervenciones se definirán en consenso con las Juntas Vecinales, reafirmando una metodología de gestión basada en la participación y el diálogo directo con la comunidad.

“Escuchar a los vecinos y planificar en conjunto es la manera de garantizar que cada obra responda a una necesidad real”, sostuvo Moccero.

🤝Con el acompañamiento del gobernador Axel Kicillof y del ministro Gabriel Katopodis, la gestión municipal continúa transformando la inversión pública en infraestructura concreta, consolidando un modelo de desarrollo que prioriza servicios esenciales, planificación y presencia del Estado en cada localidad del distrito.