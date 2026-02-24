¿Sabías que en Coronel Suárez podés cursar el CBC por UBA XXI en CREUS?

Si estás pensando en comenzar tu carrera universitaria, esta es tu oportunidad. A través de UBA XXI podés cursar materias del CBC desde nuestra ciudad.

📅 Inscripción a materias: del 13 de febrero al 1 de marzo de 2026

💻 Modalidad: vía SIU Guaraní

📍 Sede CREUS habilitada para:

* Introducción al Pensamiento Científico (IPC)

* Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado (ICSE)

¿Quiénes pueden inscribirse?

✔ Ingresantes a la Universidad

✔ Estudiantes de los dos últimos años del secundario

✔ Estudiantes que cursen el último ciclo de modalidades para adultos y programas especiales

Más información en 👉 www.creus.edu.ar o por whatsapp 2926-451146

Como Gestión de Gobierno, la educación es prioridad. Invertimos en tu proyecto profesional, invertimos en tu futuro.