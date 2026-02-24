Si estás pensando en comenzar tu carrera universitaria, esta es tu oportunidad. A través de UBA XXI podés cursar materias del CBC desde nuestra ciudad.
📅 Inscripción a materias: del 13 de febrero al 1 de marzo de 2026
💻 Modalidad: vía SIU Guaraní
📍 Sede CREUS habilitada para:
* Introducción al Pensamiento Científico (IPC)
* Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado (ICSE)
¿Quiénes pueden inscribirse?
✔ Ingresantes a la Universidad
✔ Estudiantes de los dos últimos años del secundario
✔ Estudiantes que cursen el último ciclo de modalidades para adultos y programas especiales
Más información en 👉 www.creus.edu.ar o por whatsapp 2926-451146
Como Gestión de Gobierno, la educación es prioridad. Invertimos en tu proyecto profesional, invertimos en tu futuro.
¿Sabías que en Coronel Suárez podés cursar el CBC por UBA XXI en CREUS?
Si estás pensando en comenzar tu carrera universitaria, esta es tu oportunidad. A través de UBA XXI podés cursar materias del CBC desde nuestra ciudad.
YouTube
RSS