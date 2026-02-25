Cierre de los Talleres de Verano en la Escuela Municipal de Música

La Escuela Municipal de Música de Coronel Suárez invita a la comunidad a participar de la Muestra de cierre de los Talleres de Verano, que se realizará el próximo viernes 27 de febrero a las 18 horas en su sede de Lamadrid 1250. Entrada libre para todos los vecinos

🎵Durante la jornada, estudiantes, docentes y comunidad educativa, compartirán el trabajo desarrollado a lo largo del período estival, en un espacio que pondrá en valor los procesos de aprendizaje, la creatividad y el crecimiento artístico alcanzado en cada propuesta. Será una oportunidad para disfrutar del talento local y acompañar a quienes eligieron formarse y expresarse a través de la música.

🫶La Escuela Municipal de Música es, además, un verdadero orgullo para la Gestión de Gobierno del intendente Ricardo Moccero, que sostiene una política pública clara de inversión en educación artística gratuita y de excelencia.

👩‍🏫Con formación de calidad, docentes comprometidos y ensambles que jerarquizan cada presentación, la institución se consolida como un espacio de inclusión y desarrollo cultural que nos representa y nos llena de orgullo en cada escenario.