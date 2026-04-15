Moccero acompañó a Kicillof en un fuerte reclamo federal por obras y fondos

El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, acompañó al gobernador Axel Kicillof en una reunión junto a más de 200 intendentes de todo el país, donde se presentó un petitorio en el Ministerio de Economía de la Nación.

📍 El reclamo incluyó:

* Reactivación de la obra pública paralizada

* Transferencia de fondos adeudados

* Uso de recursos del impuesto a los combustibles

* Freno al recorte de fondos nacionales

Intendentes y representantes de más 18 provincias participaron del encuentro, expresando una postura unificada frente al ajuste del Gobierno nacional.

🗣️ “Una enorme cantidad de intendentes vinieron a reclamar por los recursos que le corresponden a nuestro pueblo” y advirtió que “la deserción del Estado nacional está generando una situación social y económica cada vez más difícil”, afirmó el Gobernador Axel Kicillof.

🗣️ Por su parte, Ricardo Moccero sostuvo: “Nosotros somos los oídos de nuestros vecinos; y la ausencia del Estado Nacional generó una verdadera crisis social, productiva, laboral y económica que realmente es alarmante; por eso no podemos permitir que se frene el desarrollo de nuestros pueblos ni que se abandone a nuestros vecinos”.

La jornada reflejó una fuerte unidad de gobernadores e intendentes en defensa de los recursos para sus comunidades, con el objetivo de sostener la obra pública, el empleo y la asistencia en cada distrito frente al ajuste del Gobierno nacional.