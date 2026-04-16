Nueva reunión de la Mesa Intersectorial de Género y Diversidad en Coronel Suárez

El pasado 13 de abril se llevó a cabo un nuevo encuentro de la Mesa Intersectorial de Género y Diversidad, con la participación de referentes de distintas instituciones locales: Casa de Justicia, áreas de Género, Envión, Salud, Educación, Comisaría de la Mujer, Patronato de Liberados y Defensoría.

📝Durante la jornada se abordaron diversos ejes de trabajo, destacándose la implementación de la Ley Micaela, reafirmando el compromiso con la capacitación en perspectiva de género en todos los niveles del Estado.

🤝Estos espacios de articulación fortalecen el trabajo conjunto entre instituciones para abordar de manera integral las problemáticas vinculadas a género y diversidad.

❣️Seguimos trabajando de manera conjunta por una sociedad más justa, inclusiva y libre de violencia.