UN VERDADERO DILUVIO CAYÓ ANOCHE EN CORONEL SUÁREZ

Casi 100 mm. en pocas horas cayeron en nuestra ciudad, generando múltiples inconvenientes y sectores tapados por el agua.

En la zona de Conturbi y Brown el agua ingresó a las viviendas.

Los bomberos voluntarios realizaron un total de 14 salidas, varias de las cuales fueron por el tema canaletas y otras por autos varados en el medio del agua en algunas arterias de la ciudad.