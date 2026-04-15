Casi 100 mm. en pocas horas cayeron en nuestra ciudad, generando múltiples inconvenientes y sectores tapados por el agua.
En la zona de Conturbi y Brown el agua ingresó a las viviendas.
Los bomberos voluntarios realizaron un total de 14 salidas, varias de las cuales fueron por el tema canaletas y otras por autos varados en el medio del agua en algunas arterias de la ciudad.
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Casi 100 mm. en pocas horas cayeron en nuestra ciudad, generando múltiples inconvenientes y sectores tapados por el agua.
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