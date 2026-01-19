INFORMACIÓN POLICIAL DEL FIN DE SEMANA

La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez informa a la comunidad los siguientes hechos ocurridos en el distrito durante el fin de semana:

Aprehensión por Infracción a la Ley 8031/73

Con fecha 17 de enero de 2026, en horas de la mañana, personal policial procedió en calle 27 entre 10 y 11 de huanguelen a la aprehensión de una mujer mayor de edad, identificada como Andrea Gabriela Del Plante (37 años, residente), por infracción a los artículos 35°, 72° y 74° inciso “A” de la Ley 8031/73.

La misma se encontraba en aparente estado de ebriedad, provocando disturbios en la vía pública, profiriendo gritos e incitando a la pelea a transeúntes ocasionales.

Se prescindió de la toma de placa fotográfica.

Interviene el Juzgado de Paz Letrado de Coronel Suárez.

Aprehensión por Daño y Lesiones Leves

Con fecha 18 de enero de 2026, siendo las 01 hs aproximadamente , en calle Baigorria al 1800 de la ciudad de Coronel Suárez, personal policial procedió a la aprehensión de dos hombres mayores de edad.

Uno de ellos, Joshua Fredy Carrasco (35 años, residente), provocó daños en un vehículo Volkswagen que se encontraba en el lugar, utilizando un caño de metal.

El segundo involucrado, Braian Andrés Maldonado (30 años, residente), agredió mediante golpes de puño a Gabriel Oscar Mercado (37 años, residente), propietario del rodado, ocasionándole lesiones de carácter leve.

La víctima instó acción penal, interviniendo la U.F.I.J. N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.