¿Tenés carnet profesional para camiones y curso de manipulación de alimentos? ESTA BÚSQUEDA PUEDE SER PARA VOS
La subsecretaria de Producción del Municipio de Coronel Suárez, junto a la Oficina de Empleo, informa que se encuentra abierta una búsqueda laboral para cubrir un puesto que requiere:
Carnet de conducir profesional habilitante para camiones
Curso de Manipulación de Alimentos vigente
Perfil comercial
Si cumplís con estos requisitos, acercate a la Oficina de Empleo, Rivadavia 155 (ingreso por la cochera), de lunes a viernes de 7:30 a 13:00.
Consultas Celular 2926-506971
YouTube
RSS