CAMILA ROMEO LOGRO UNA MEDALLA EN ESTADOS UNIDOS

Camila Romeo consiguió esta mañana la segunda medalla para la Argentina, representando al seleccionado nacional.

La joven patinadora participó de la America’s Cup 2026 de Patín, competencia que se desarrolla en Orlando, en el corazón del estado de Florida, Estados Unidos, a poco más de tres horas de Miami.

Una destacada actuación que vuelve a dejar al patín argentino en lo más alto del plano internacional 🇦🇷✨

compitió junto a ocho patinadoras y logró subir al podio, dejando bien en lo más alto a la Argentina, a Coronel Suárez y a la Provincia de Buenos Aires.

En esta destacada participación estuvo acompañada por una de sus técnicas y hermana Candela Romeo, y también, aunque a la distancia, por la entrenadora Sofía Schwerdt, orgullo suarense que forma parte fundamental de este camino.