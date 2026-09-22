Más de 100 ecografías para cuidar la salud de las mujeres

Durante agosto, el Hospital Municipal “Dr. Raúl Caccavo” realizó más de 100 ecografías ginecológicas y mamarias a vecinas del distrito que no cuentan con cobertura social, garantizando el acceso a estudios fundamentales para la prevención, el diagnóstico y el seguimiento de su salud.

Es importante remarcar que la Tasa de Salud vuelve a la comunidad: en obras, equipamiento, estudios y atención para que el acceso a la salud no dependa de tener o no cobertura social.

Para quienes acceden al sistema público estos estudios no tienen un costo directo, pero requieren profesionales, equipamiento, insumos y recursos. Por eso, sostenerlos es parte de una decisión de la Gestión de Gobierno Municipal, que junto al acompañamiento del Gobierno de la provincia de Buenos Aires continúa fortaleciendo la salud pública del distrito.

La ecografía mamaria junto con la mamografia es una herramienta central en la detección temprana del cáncer de mama, una de las principales causas de muerte en la mujer argentina y el primero entre los tumores. Detectado a tiempo, más del 90% de los casos son curables. La ecografía ginecológica, por su parte, permite diagnosticar a tiempo patologías frecuentes —miomas, quistes, sangrados, alteraciones del endometrio— y es muchas veces la puerta de entrada al control completo de salud de la mujer.