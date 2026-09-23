Seguimos adelante con el programa provincial que fortalece la producción local de alimentos con la entrega de plantines, insumos y acompañamiento técnico.
Inscripción hasta el 2/10: https://mi.mda.gba.gob.ar/huertas/urbanas/formulario
Más info e inscripción: https://tinyurl.com/huertaurbana2026.
Huerta Urbana Bonaerense – Convocatoria abierta
Seguimos adelante con el programa provincial que fortalece la producción local de alimentos con la entrega de plantines, insumos y acompañamiento técnico.
Inscripción hasta el 2/10
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