Bahía Blanca será sede del primer encuentro del Fungi Nodo Sudoeste, un espacio que reúne a productores/as, referentes, investigadores/as y otros actores vinculados al mundo de los hongos.
Una propuesta especialmente dirigida a productores de hongos y afines, para compartir experiencias, conocimientos y fortalecer vínculos en torno a la producción y el desarrollo del sector.
25 de septiembre de 2026 | 14:30 hs
Ciudad de Cali 320 – Delegación Administrativa UPSO, Bahía Blanca
Actividad gratuita, con inscripción previa.
Consultas:
direccion.hff.mda@gmail.com
WhatsApp: 11 5386-7034
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