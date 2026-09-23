¡118 años y tenemos mucho para festejar!
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Porque hay historias que se cuentan… y otras que se viven.
Domingo 22 de noviembre
Cena y baile aniversario del Centro Blanco y Negro
21:30 hs
Palacio de los Deportes
Menú: chorizo con ensalada, carne con papas y fullsen, helado, vino y gaseosa, brindis y torta.
Servicio de Francisco Ciganda @franciganda
The Schmitz DJ @The_schmitz_djs
Banda en vivo
Distinciones y homenajes
Entrega del Corazón Albinegro 2026
Ya podés conseguir tu tarjeta para la fiesta aniversario en nuestra Secretaría.
Valores: Mayores $75.000 | Menores de 12 años $60.000 (Posibilidad de pagar en tres cuotas).
IMPORTANTE | Las reservas deben hacerse sí o sí con nombre y apellido de cada persona que ocupará su lugar (No se aceptan reservas por disciplina ni con un solo nombre).
A partir del 10 de noviembre, las entradas no retiradas se pondrán a la venta.
Una noche para celebrar lo que somos. ¡Te esperamos!
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