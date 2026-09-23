El Centro Blanco y Negro celebra 118 años de historia y ya están a la venta las tarjetas para la Gran Cena Aniversario.

¡118 años y tenemos mucho para festejar! ¡118 años y tenemos mucho para festejar! . . Porque hay historias que se cuentan… y otras que se viven.

Domingo 22 de noviembre Cena y baile aniversario del Centro Blanco y Negro 21:30 hs Palacio de los Deportes

Menú: chorizo con ensalada, carne con papas y fullsen, helado, vino y gaseosa, brindis y torta. Servicio de Francisco Ciganda @franciganda The Schmitz DJ @The_schmitz_djs Banda en vivo Distinciones y homenajes

Entrega del Corazón Albinegro 2026

Ya podés conseguir tu tarjeta para la fiesta aniversario en nuestra Secretaría.

Valores: Mayores $75.000 | Menores de 12 años $60.000 (Posibilidad de pagar en tres cuotas).

IMPORTANTE | Las reservas deben hacerse sí o sí con nombre y apellido de cada persona que ocupará su lugar (No se aceptan reservas por disciplina ni con un solo nombre).

A partir del 10 de noviembre, las entradas no retiradas se pondrán a la venta.