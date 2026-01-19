*Detectan transporte de alimentos sin habilitación y decomisan mercadería

El pasado viernes 16 de enero, personal de la Dirección de Bromatología, dependiente de la Secretaría de Salud, realizó un operativo de control de tránsito de transportes de alimentos, en el cual se detectó un vehículo descargando mercadería en un supermercado ubicado sobre avenida Uriburu.

Durante la inspección, se constató que el transporte no había pasado por el control sanitario correspondiente. Asimismo, se verificó que la mercadería provenía de la ciudad de Mar del Plata y que se transportaban productos y subproductos cárnicos que registraban temperaturas excesivas, alcanzando los 24 °C.

Además, el conductor no contaba con la Certificación Sanitaria que respalde el origen y las condiciones de los alimentos transportados.

Ante la situación y debido a que el transportista intentó darse a la fuga, se solicitó la intervención de efectivos de la Comisaría Primera, quienes acudieron de inmediato al lugar.

Finalmente, se labraron las actuaciones correspondientes conforme a la normativa vigente y se procedió al decomiso y posterior desnaturalización de la mercadería, en presencia de su titular, por infringir el Código Alimentario Argentino y normas concordantes, en resguardo de la salubridad pública.