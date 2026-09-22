El mejor homenaje a Gaby es seguir su ejemplo y dar vida en vida

Coronel Suárez homenajeó a Gabriela Patta, fundadora de la ONG “Más Vida en Vida”, por una vida dedicada a concientizar, acompañar y sumar donantes de sangre y médula ósea. Coronel Suárez homenajeó a Gabriela Patta, fundadora de la ONG “Más Vida en Vida”, por una vida dedicada a concientizar, acompañar y sumar donantes de sangre y médula ósea.

Hoy, parte de ese enorme trabajo se transforma en una realidad concreta: el Hospital Municipal “Dr. Raúl Caccavo” ya cuenta con captación permanente de potenciales donantes de médula ósea, para que los vecinos puedan registrarse sin tener que viajar a otras ciudades.

Durante la jornada, el Intendente Interino Mauro Moccero entregó una distinción a la familia de Gabriela y recordó con emoción su compromiso solidario.

“Gabriela nos enseñó que la solidaridad se demuestra con 15 o 20 minutos para salvar una vida. Hoy ese amor se vuelve realidad en nuestro Hospital, que ya es centro de captación permanente para que ningún vecino tenga que viajar para registrarse”.

Y agregó: “Aunque los homenajes tendrían que ser en vida, su familia hoy siente el cariño de todo un pueblo. El mejor homenaje a Gaby es seguir su ejemplo y dar vida en vida”.

Gabriela hizo de la solidaridad una tarea cotidiana. Su legado sigue vivo cada vez que alguien dona, se registra y decide convertirse en una oportunidad para otro.