Nuevo curso de Manipulación Segura de Alimentos

El curso se dictará los días jueves 1 y viernes 2 de octubre a las 13:00hs. en el salón auditorio del Hospital Municipal, y está destinado a todas aquellas personas que trabajen o deseen trabajar en contacto con alimentos –CUPOS LIMITADOS-. El curso se dictará los días jueves 1 y viernes 2 de octubre a las 13:00hs. en el salón auditorio del Hospital Municipal, y está destinado a todas aquellas personas que trabajen o deseen trabajar en contacto con alimentos –CUPOS LIMITADOS-.

Con el objetivo de garantizar la elaboración, distribución y venta de alimentos inocuos en Coronel Suárez, la secretaría de Salud municipal, a través de la dirección de Bromatología, informa que se encuentra abierta la inscripción al curso de Manipulación Segura de Alimentos.

Según lo establecido por el Código Alimentario Argentino, en su artículo N°21, inciso 1, “toda persona que realice actividades por las cuales esté o pudiera estar en contacto con alimentos, en establecimientos donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten o comercialicen alimentos o sus materias primas, debe contar con un Carnet de Manipulador de Alimentos expedido por la autoridad sanitaria competente, con validez en todo el territorio nacional”.