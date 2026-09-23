El Intendente Interino Mauro Moccero y todo el Gabinete Municipal felicitan a Pilar “Pili” Palacio por consagrarse campeona junto a la Selección Argentina de Hockey en los Juegos Suramericanos 2026.
Formada en Deportivo Sarmiento y actualmente jugadora de Las Vikingas de River Plate, Pili tuvo una destacada participación a lo largo del torneo y cerró la competencia con cuatro goles.
En la final ante Chile volvió a ser protagonista: convirtió uno de los tantos del triunfo argentino por 5 a 0, resultado que consagró a Las Leonas campeonas y les permitió quedarse con la medalla de oro.
Un nuevo logro para una deportista surgida de Coronel Suárez que, con esfuerzo, talento y compromiso, continúa creciendo y representando a nuestro país en el más alto nivel.
¡Felicitaciones, Pili! Todo Coronel Suárez celebra y comparte con orgullo este enorme logro.
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