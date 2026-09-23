En octubre se realizará la Asamblea de la Cooperadora de la Escuela de Formación de Musical de la Banda Municipal “Bartolomé Meier”.
Estimados cooperadores y
Comunidad
De nuestra mayor consideración:
La Asociación Civil Cooperadora de la Escuela de Formación musical de la Banda Bartolomé Meier convoca e invita a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria.
La Asamblea Ordinaria está programada para el día miércoles 28 de Octubre del corriente año a las 19.00 hs. en Israel 360 para tratar el siguiente
Orden del día:
1- Designación de dos asociados para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente con el
presidente y secretario.
2- Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro de Gastos y recursos
e informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio finalizado el 30/06/2026.
3- Determinación del monto de cuota social e importe de Caja Chica para gastos urgentes.
4- Otros temas de interés institucional.
Sin otro particular, y agradeciendo la atención dispensada, nos
despedimos de Uds., saludándoles cordialmente.
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José Luis Duca – Presidente
Mirta Patricia Ruffa– Secretaria
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