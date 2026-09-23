ASAMBLEA DE LA COOPERADORA DE LA BANDA MUNICIPAL

En octubre se realizará la Asamblea de la Cooperadora de la Escuela de Formación de Musical de la Banda Municipal “Bartolomé Meier”.

La Asociación Civil Cooperadora de la Escuela de Formación musical de la Banda Bartolomé Meier convoca e invita a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria.

De nuestra mayor consideración:

La Asamblea Ordinaria está programada para el día miércoles 28 de Octubre del corriente año a las 19.00 hs. en Israel 360 para tratar el siguiente

Orden del día:

1- Designación de dos asociados para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente con el

presidente y secretario.

2- Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro de Gastos y recursos

e informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio finalizado el 30/06/2026.

3- Determinación del monto de cuota social e importe de Caja Chica para gastos urgentes.

4- Otros temas de interés institucional.