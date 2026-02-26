Cierre de la Colonia de Vacaciones del Consejo de Personas Mayores

“En tiempos donde a los jubilados les quitan derechos, nosotros tenemos una Gestión de Gobierno Municipal que nos acompaña con más oportunidades”

🥳En la mañana del miércoles 25 de febrero se realizó el cierre de la temporada 2026 de la Colonia de Vacaciones del Consejo de Personas Mayores en Coronel Suárez, en una gran jornada de festejo que contó con la presencia de Gastón Duarte y Giuliana Urban de la secretaria de Gobierno, el concejal Miguel Desch, junto al director del área Osvaldo Lezica, quien acompañaron a los participantes y anunciaron importantes proyectos para el área.

✨Durante la jornada, Duarte destacó el compromiso de la gestión con las personas mayores y anunció la proyección de nuevas obras, entre ellas la posibilidad de contar con un quincho con pileta para el sector.

🗣️“Mientras estemos en la función pública, el Consejo de Personas Mayores va a seguir creciendo y sumando actividades, porque para nosotros ustedes no son un ajuste, son una inversión. Siempre están presentes en nuestra gestión”, expresó.

Por su parte, Osvaldo Lezica remarcó la importancia del Consejo de Personas Mayores como una verdadera política pública en Coronel Suárez que lleva adelante el Intendente Ricardo Moccero.

➡️ “En tiempos donde muchas veces se quitan derechos, Coronel Suárez brinda esta oportunidad. Vivimos momentos donde las emociones pueden entristecernos, pero este lugar es alegría, es vida saludable, es calidad de vida para ustedes”.

Ivonne Bottero, coordinadora de la Colonia de Vacaciones, agradeció a todos los participantes “por la buena onda que le pusieron a cada una de las propuestas que se generaron desde la colonia”, destacando el entusiasmo y el compromiso que marcaron la temporada.

🎧🎶El cierre estuvo acompañado por DJ en vivo, barra de jugos naturales, baile y distintas propuestas recreativas, poniendo broche de oro a una temporada que volvió a priorizar el bienestar, la inclusión y la calidad de vida de las personas mayores de la comunidad