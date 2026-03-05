Vialidad Provincial entregó 32 luminarias LED para los accesos del distrito

En el marco de las gestiones realizadas ante la Provincia, el Intendente Ricardo Moccero recibió al Jefe del Departamento Zona XI Bahía Blanca de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, José Alberto Pino, quien hizo efectiva la entrega de 32 equipos de luminarias LED destinados a iluminar rotondas y accesos del distrito, fortaleciendo la seguridad vial y mejorando la infraestructura urbana.

Las luminarias forman parte de las gestiones impulsadas ante el Administrador General de Vialidad Provincial, Roberto Caggiano, a quien el Intendente agradeció especialmente por el compromiso asumido y el acompañamiento permanente a las necesidades del distrito.

Asimismo, el funcionario provincial confirmó el envío de material asfáltico que permitirá continuar con el Plan de Mejoramiento de calles de tierra que lleva adelante la Gestión Municipal.

La jornada incluyó además una recorrida por el tramo de la ruta provincial N° 85 entre Pasman y Coronel Suárez, cuya repavimentación fue solicitada como obra prioritaria para mejorar la conectividad y acompañar el desarrollo regional.

Participaron del encuentro el Jefe de Gabinete Mauro Moccero, el secretario de Gobierno, Gastón Duarte; el secretario de Obras Públicas, Mario Abelardo; y el secretario de Servicios Públicos, Alfredo Crunger.