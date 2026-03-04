Un importante operativo de ablación de órganos se realizó ayer en nuestra ciudad.

Un avión Sanitario arribó ayer procedente de la ciudad de La Plata.

En la nave venían, a nuestro medio, médicos cirujanos especializados, instrumentistas quirúrgicos junto con enfermeros especializados en alta complejidad.

El operativo tuvo una duración de casi cinco horas.

El mencionado avión sanitario despegó de la Aeroestación local minutos antes de las tres de la mañana.

La identidad del donante y los receptores se mantiene bajo reserva, cumpliendo con la normativa legal vigente.