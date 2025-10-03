El Consejo de Personas Mayores invita a la comunidad a participar de la Caminata en el mes de concientización sobre el Cáncer de Mama.
Martes 7 de octubre
14:30 hs.
Anfiteatro Inda Ledesma
Una jornada para caminar juntos, generar conciencia y resaltar la importancia de la prevención y los controles periódicos.
Todos caminamos contra el cáncer de mama
