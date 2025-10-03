Todos caminamos contra el cáncer de mama

El Consejo de Personas Mayores invita a la comunidad a participar de la Caminata en el mes de concientización sobre el Cáncer de Mama.

Martes 7 de octubre

14:30 hs.

Anfiteatro Inda Ledesma

Una jornada para caminar juntos, generar conciencia y resaltar la importancia de la prevención y los controles periódicos.