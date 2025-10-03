PARTE DE PRENSA POLICIAL

La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez, a cargo del Comisario Ariel Morales, informa a la comunidad sobre las intervenciones e infracciones realizadas recientemente por personal policial de las tres comisarías del partido de Coronel Suárez.

Comisaría Primera Coronel Suárez:

Se procedió a la detención de Braian Ernesto Vayras, de 27 años, por infracción a los artículos 35, 72 y 74 inc. A de la Ley 8031/73, al encontrarse ocasionando disturbios en la vía pública. En el procedimiento se secuestró un arma blanca que portaba entre sus prendas. Intervino el Juzgado de Paz de Coronel Suárez.

Se concretó el secuestro de una motocicleta marca Corven 110 por infracción al artículo 3 de la Ordenanza Municipal 8305.

Asimismo, se secuestró una motocicleta Zanella por infracción al mismo artículo de la Ordenanza Municipal.

Comisaría Segunda Huanguelén:

Secuestro de una motocicleta Corven 150 por infracción al artículo 40 incisos A, B, C y D de la Ley 24.449.

Secuestro de una motocicleta marca Gilera Smash por infracción al artículo 40 incisos A, B y C de la misma ley.

Comisaría Tercera San José:

Secuestro de un automóvil marca Fiat modelo M 128 Europa por infracción al artículo 3 de la Ordenanza Municipal 8305.

La Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez continuará trabajando de manera permanente para mantener el orden, resguardar la seguridad de los vecinos y hacer cumplir la ley en todo el distrito.