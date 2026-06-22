SUÁREZ MODA & DISEÑO

Donde el talento local marca tendencia. #CompraSuárez

11 y 12 de julio

Mercado Municipal de las Artes “Jorge Luis Borges”

Preparate para un fin de semana único donde la creatividad, el arte, la moda y el espíritu emprendedor suarense serán los grandes protagonistas.

Llega Suárez Moda & Diseño, un espacio pensado para visibilizar, impulsar y celebrar el talento de nuestros emprendedores, diseñadores y marcas locales, que con esfuerzo, pasión e identidad propia generan valor y oportunidades para nuestra comunidad.

Desfiles con marcas locales

Exposición y venta de productos “exclusivo” de emprendedores locales

Diseño suarense

Música en vivo

Patio gastronómico

Suárez Moda & Diseño: diseño, moda y emprendedores en escena.

Será una gran vidriera del talento local. Un evento que pondrá en valor la creatividad, el diseño y el espíritu emprendedor de Coronel Suárez, invitando a toda la comunidad a disfrutar de dos jornadas donde la moda, la innovación y el encuentro serán protagonistas.

Preparate para conocer, disfrutar y celebrar el talento que nace, crece y marca tendencia en nuestra comunidad.

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