El próximo sábado 18 de octubre, te invitamos a disfrutar de una experiencia única recorriendo nuestros pueblos rurales y la belleza natural del distrito.
📌 Inscripciones:Cupos limitados. Tenés tiempo de anotarte hasta el 15/10 al mediodía. Reservas del almuerzo y registro al 📲 2926-516015
👉 El recorrido comenzará en Pasman, para continuar por la Laguna Caballo Loco, la única laguna de Coronel Suárez, donde observaremos el entorno de pastizales y sierras que invita a la calma, al contacto con la naturaleza y a redescubrir nuestra historia rural y finalizar en Cascada con recorrida por el pueblo.
La jornada finaliza con un almuerzo en el Club San Martín de Cascada, organizado por la comisión.
📅 Detalles del circuito:
Día: sábado 18 de octubre
Horario: 9:30 hs (punto de encuentro en Pasman)
Modalidad: caravana en vehículos propios
Se suspende por lluvia
🍴 Menú del almuerzo:
1 choripán + bebida → $6.000
2 choripanes + bebida → $10.000
Opciones de bebida: gaseosa (Coca Cola o Sprite, 500 ml), agua saborizada (pomelo, naranja, pera o manzana, 500 ml), vaso de vino o lata de cerveza.
✨ Animate a vivir una jornada distinta, disfrutando de nuestros pueblos, nuestra historia y el paisaje único que nos regala el distrito.
Circuito Rural Pasman – Cascada – Laguna Caballo Loco
