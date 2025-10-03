Circuito Rural Pasman – Cascada – Laguna Caballo Loco

El próximo sábado 18 de octubre, te invitamos a disfrutar de una experiencia única recorriendo nuestros pueblos rurales y la belleza natural del distrito.

📌 Inscripciones:Cupos limitados. Tenés tiempo de anotarte hasta el 15/10 al mediodía. Reservas del almuerzo y registro al 📲 2926-516015

👉 El recorrido comenzará en Pasman, para continuar por la Laguna Caballo Loco, la única laguna de Coronel Suárez, donde observaremos el entorno de pastizales y sierras que invita a la calma, al contacto con la naturaleza y a redescubrir nuestra historia rural y finalizar en Cascada con recorrida por el pueblo.

La jornada finaliza con un almuerzo en el Club San Martín de Cascada, organizado por la comisión.

📅 Detalles del circuito:

Día: sábado 18 de octubre

Horario: 9:30 hs (punto de encuentro en Pasman)

Modalidad: caravana en vehículos propios

Se suspende por lluvia

🍴 Menú del almuerzo:

1 choripán + bebida → $6.000

2 choripanes + bebida → $10.000

Opciones de bebida: gaseosa (Coca Cola o Sprite, 500 ml), agua saborizada (pomelo, naranja, pera o manzana, 500 ml), vaso de vino o lata de cerveza.

✨ Animate a vivir una jornada distinta, disfrutando de nuestros pueblos, nuestra historia y el paisaje único que nos regala el distrito.