Alerta por estafas telefónicas y digitales: cómo prevenirse y evitar ser víctima

En las últimas semanas se han registrado en Coronel Suárez numerosos intentos de estafas telefónicas y digitales que tienen como objetivo obtener datos personales y acceder a cuentas bancarias de los vecinos.

📢Los delincuentes utilizan distintas modalidades para engañar a las personas. En muchos casos se hacen pasar por representantes de empresas de servicios reconocidas, como compañías de telefonía celular o distribuidoras de gas. Mediante llamados telefónicos o mensajes de WhatsApp informan supuestos beneficios, descuentos especiales o promociones a las que el usuario tendría derecho.

✋Una de las maniobras más frecuentes consiste en solicitar que la persona ingrese un código que recibe por mensaje de texto o que haga clic en un enlace enviado por los estafadores. También suelen argumentar que alguien intentó duplicar o robar la línea telefónica del usuario y que, para bloquear esa supuesta línea, es necesario proporcionar un código de verificación.

⚠️Sin embargo, esos códigos son claves de seguridad que permiten a los delincuentes tomar control de cuentas de WhatsApp, correos electrónicos o incluso acceder a información personal sensible.

⛔Las consecuencias pueden ser muy graves. Una vez que obtienen acceso a los dispositivos o a determinadas aplicaciones, los estafadores pueden ingresar a cuentas bancarias, realizar transferencias, solicitar créditos a nombre de la víctima o utilizar sus contactos para continuar con nuevas maniobras fraudulentas.

Recomendaciones para evitar estafas

👤 Nunca brindar datos personales, bancarios o claves de acceso por teléfono, mensaje o redes sociales.

🫆 No compartir códigos de verificación que lleguen por SMS o aplicaciones de mensajería.

🖱️ No hacer clic en enlaces enviados por desconocidos o por supuestos representantes de empresas.

☎️Verificar cualquier información comunicándose directamente con los canales oficiales de la empresa involucrada.

📞 Desconfiar de llamadas que generen urgencia o presión para actuar de inmediato.

📥Activar la verificación en dos pasos en WhatsApp, correos electrónicos y aplicaciones bancarias.

➡️ Mantener actualizados los sistemas de seguridad de los dispositivos.

Qué hacer si se fue víctima de una estafa❓

🏦Ante cualquier sospecha o si se compartió información sensible, se recomienda actuar rápidamente. Es importante comunicarse con la entidad bancaria para bloquear operaciones, cambiar contraseñas de acceso y realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades policiales y judiciales.

👍La prevención sigue siendo la herramienta más importante para evitar este tipo de delitos. Por eso, se solicita a la comunidad mantenerse alerta, conversar sobre estas modalidades con familiares y adultos mayores, y recordar que ninguna empresa seria solicitará códigos de verificación, contraseñas o datos bancarios por teléfono o mensajes.

🧑‍🦱Estar informados y desconfiar ante situaciones inusuales puede ser clave para evitar convertirse en una nueva víctima de estas estafas.