Nuevas líneas de crédito para pymes, empresas y productores agropecuarios

La Subsecretaría de Producción del Municipio de Coronel Suárez, invita a participar de la presentación de nuevas líneas de financiamiento para el sector productivo bonaerense impulsadas por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

La jornada se realizará el próximo 25 de junio, a las 10:00 horas, en el Mercado de las Artes, y estará destinada a pymes, industrias, comercios, emprendedores y productores agropecuarios interesados en acceder a herramientas de financiamiento para impulsar inversiones y fortalecer sus proyectos.

Durante el encuentro se presentarán las distintas líneas de crédito y asistencia financiera disponibles a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Banco Provincia, FOGABA, el Ministerio de Desarrollo Agrario y el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires.

Además, representantes de estos organismos provinciales participarán de un panel técnico e institucional donde brindarán información, asesoramiento y responderán consultas sobre las herramientas vigentes para acompañar el crecimiento del sector productivo.

Una propuesta pensada para acercar oportunidades concretas de financiamiento y seguir acompañando a quienes todos los días invierten, producen y generan trabajo en nuestro distrito.

Mercado de las Artes

25 de junio

10:00 hs.

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