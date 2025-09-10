La artista María Cristina Elorriaga, con el acompañamiento del Intendente Ricardo Moccero a través de la Dirección de Gestión Cultural, invita a participar del taller:
✨ “Re-diseñándonos”
📅 Viernes 12 de septiembre
🕐 De 13:00 a 16:00 hs.
📍 Casa Taller de Arte – Brown 1370
👥 Cupos limitados
📞 Reservas al 2923 659920
🖌️ Materiales a llevar: lápices, marcadores, reglas, compás y una hoja de papel de calco.
📦 El soporte de trabajo y otros materiales serán entregados durante el taller.
🖼️ Al finalizar, a las 17:00 hs., invitamos a los participantes a sumarse a una visita guiada en Isidoro Espacio de Arte, para seguir compartiendo cultura y creatividad.
Taller gratuito en Casa Taller de Arte
