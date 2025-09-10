Taller gratuito en Casa Taller de Arte

La artista María Cristina Elorriaga, con el acompañamiento del Intendente Ricardo Moccero a través de la Dirección de Gestión Cultural, invita a participar del taller:

✨ “Re-diseñándonos”

📅 Viernes 12 de septiembre

🕐 De 13:00 a 16:00 hs.

📍 Casa Taller de Arte – Brown 1370

👥 Cupos limitados

📞 Reservas al 2923 659920

🖌️ Materiales a llevar: lápices, marcadores, reglas, compás y una hoja de papel de calco.

📦 El soporte de trabajo y otros materiales serán entregados durante el taller.

🖼️ Al finalizar, a las 17:00 hs., invitamos a los participantes a sumarse a una visita guiada en Isidoro Espacio de Arte, para seguir compartiendo cultura y creatividad.