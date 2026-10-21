La delegación deportiva de Coronel Suárez tuvo este martes 20 de octubre una intensa primera jornada en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2026, con medallas, triunfos y muy buenas actuaciones en distintas disciplinas.
La gran alegría del día llegó desde Natación Intelectual, donde Francisco Weimann se consagró campeón provincial y obtuvo la Medalla de Oro. En la misma disciplina, Andrés Schmidt alcanzó un destacado cuarto puesto.
También hubo podio en Atletismo, con Cielo Lattmann, tercera en los 1200 metros, y en Taekwondo, donde Jazmín Graser consiguió otro tercer puesto para Coronel Suárez.
Las representantes de Patín tuvieron muy buenas presentaciones en Iniciación Sub 13, Segunda C Sub 13 y Primera C Sub 13, mientras que también se registró una destacada participación en Atletismo Intelectual.
En los deportes de conjunto, el Hockey Femenino Sub 16 empató 2 a 2 ante San Fernando; Fútbol Playa Sub 16 logró un importante triunfo por 3 a 2 y Básquet 3×3 Masculino Sub 14 comenzó con victoria.
Gran arranque también para el vóley: los equipos femeninos Sub 14 y Sub 18 ganaron 2 a 0 sus respectivos encuentros.
En rugby, fútbol 11, básquet Sub 16, tenis y fútbol tenis hubo resultados adversos, mientras que en Ajedrez Coronel Suárez cerró una muy buena jornada con tres partidas ganadas y una derrota.
Oro, bronces, triunfos y, sobre todo, una delegación que representa a Coronel Suárez con esfuerzo, compromiso y enormes ganas de competir.
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