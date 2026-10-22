JOSÉ LARRALDE: EL CANTO QUE NACIÓ EN HUANGUELÉN Y SE CONVIRTIÓ EN VOZ DE TODO UN PAÍS

En el Día Nacional del Cantor Orillero, celebramos los 89 años de un artista que es orgullo de nuestra tierra y referente indiscutido del folklore argentino. En el Día Nacional del Cantor Orillero, celebramos los 89 años de un artista que es orgullo de nuestra tierra y referente indiscutido del folklore argentino.

Un 22 de octubre de 1937 nacía en Huanguelén José Teodoro Larralde Saad, el hombre que, con su voz profunda, su guitarra y sus versos, logró transformar las vivencias del campo, las historias de su gente y las injusticias sociales en canciones que trascendieron generaciones.

Referente de la milonga campera y de nuestro folklore, José Larralde construyó una trayectoria marcada por la autenticidad, el compromiso con sus raíces y una manera única de interpretar el sentir popular.

Su legado es tan significativo que, mediante la Ley Nacional N.º 27.309, se instituyó el 22 de octubre como el Día Nacional del Cantor Orillero, en reconocimiento a su nacimiento y a su aporte a la cultura argentina.

Hoy, en su cumpleaños número 89, el Intendente Ricardo Moccero, su Gabinete y todo el pueblo del distrito celebra su vida, su obra y ese inmenso legado cultural con gran ORGULLO.

Porque José Larralde no solo nació en Huanguelén: lleva el nombre de nuestra tierra en cada verso y en cada rincón donde resuena su voz.

¡Felices 89 años, querido Pepe Larralde!