Si notás cambios en la mama o en la coloración de la piel, bultos palpables, hundimiento, líquido o sangre en el pezón, consultá con tu equipo de salud. Porque prevenir es llegar a tiempo
Ademas desde el servicio de Mamografias del Hospital Municipal “Doctor Raúl Caccavo” se realizó la 11° campaña anual de prevención y detección tempana, destinada a mujeres a partir de los 35 años que no cuenten con obra social, facilitando el acceso a un estudio fundamental para el cuidado de la salud.
El cáncer de mama se puede detectar a tiempo, tratar y curar.
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