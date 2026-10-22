Este taller es el segundo de un Ciclo de Capacitaciones a la Comunidad Emprendedora de Coronel Suárez. Tiene como objetivo brindar herramientas prácticas a la Comunidad Emprendedora para fortalecer la gestión de sus equipos de trabajo, incorporando estrategias de liderazgo y comunicación efectiva, organización de roles y responsabilidades, y herramientas para fomentar la motivación y el trabajo colaborativo.