Este taller es el segundo de un Ciclo de Capacitaciones a la Comunidad Emprendedora de Coronel Suárez. Tiene como objetivo brindar herramientas prácticas a la Comunidad Emprendedora para fortalecer la gestión de sus equipos de trabajo, incorporando estrategias de liderazgo y comunicación efectiva, organización de roles y responsabilidades, y herramientas para fomentar la motivación y el trabajo colaborativo.
Miércoles 28 de octubre
14:30 a 16:30 hs.
CREUS – Rodolfo Rey 575, Coronel Suárez
Inscribite acá: https://forms.gle/H1jdk9nwJ9QfwUV38
Más info: upso.institucionales@gmail.com
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