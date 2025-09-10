OPERATIVOS POLICIALES EN CORONEL SUÁREZ

En el día de la fecha, la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez informa que personal de la Seccional Primera llevó a cabo distintos operativos en puntos estratégicos de la ciudad, obteniendo resultados positivos.

En el marco de los mismos, se procedió al secuestro de una motocicleta marca Famsa Ego 110 cc por infracción a los incisos B, C y D del artículo 40 de la Ley 24.449.

Asimismo, durante los controles de alcoholemia realizados a conductores, se labró una infracción al conductor de un camión marca Mercedes Benz, modelo 1114, quien arrojó 1,54 g/l en la prueba de alcoholemia, constatándose conducción en estado de ebriedad, en infracción al artículo 48 de la Ley 24.449. El rodado continuó su circulación conducido por otra persona habilitada.

Se comunica a la población que este tipo de operativos continuarán realizándose de manera periódica en distintos sectores de la ciudad y sus accesos. Se recuerda la obligación de portar siempre la documentación reglamentaria (licencia de conducir, seguro vigente, cédula de identificación del vehículo y, en el caso de motociclistas, casco homologado). También se hace hincapié en la prohibición de circular con escapes modificados, dado que generan ruidos molestos y constituyen una falta sancionable.

Los controles de alcoholemia se desarrollarán con carácter estricto, ya que la conducción bajo los efectos del alcohol pone en riesgo no solo la vida del propio conductor, sino también la de terceros. La finalidad de estos procedimientos no es solamente sancionar, sino principalmente prevenir siniestros viales y promover una mayor conciencia en materia de seguridad vial, en resguardo de toda la comunidad.