El pasado viernes 16 de octubre se inauguró un hermoso mural en la Escuela Nº 11, realizado por alumnos y alumnas de 3º y 4º grado en el marco del Taller Municipal de Muralismo, a cargo de la profesora Rocío Schwab, conocida como “Pocha”.
La propuesta invitó a los estudiantes a expresar, a través del arte, qué significa la familia para cada uno de ellos. Compartieron ideas, experiencias y emociones que fueron tomando forma y color en una obra colectiva.
El mural refleja la diversidad de vínculos familiares, el amor, el acompañamiento y la importancia de compartir y construir juntos.
Una experiencia llena de creatividad y trabajo en equipo que dejó mucho más que una obra artística: un mensaje de amor y unión que desde ahora forma parte de la escuela y de toda su comunidad.
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