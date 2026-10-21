SE TRASLADO DE URGENCIA A UN BEBE RECIEN NACIDO AL HOSPITAL GARRAHAN

Después de más de 24 horas ininterrumpidas de trabajo, el equipo de Neonatología del Hospital Municipal “Dr. Raúl Caccavo”, coordinado por el doctor Lucas Faccinetti, logró estabilizar a un recién nacido derivado desde Coronel Pringles con una cardiopatía severa y garantizar su posterior traslado al Hospital Garrahan para continuar con la atención de alta complejidad.

Fue una intervención que volvió a demostrar por qué invertir en salud pública, equipamiento, profesionales y servicios especializados, es una prioridad para la Gestión de Gobierno Municipal y para el sistema sanitario de la Provincia de Buenos Aires.

Porque detrás de cada monitor, cada decisión clínica y cada hora de trabajo hubo médicos, enfermeras y técnicos preparados para responder cuando una vida dependía de ello. Un equipo que actuó con rapidez, profesionalismo, calidez y compromiso para darle a ese bebé la mejor oportunidad posible.

La respuesta fue también el resultado de una enorme cadena de salud pública: el equipo Materno Infantil de Coronel Pringles, Bomberos Voluntarios de Coronel Suárez, la UTI del Hospital Garrahan —con el acompañamiento de la Dra. Pilan y el Dr. Juan Feldman— y el equipo de traslados de la Provincia de Buenos Aires, integrado por médicos, enfermeros y pilotos.

En un escenario nacional donde el presupuesto está atravesado por una política de equilibrio fiscal, desde Coronel Suárez sostenemos una definición concreta: la salud pública no puede pensarse únicamente como un costo; es una inversión indispensable para garantizar atención y oportunidades de vida.