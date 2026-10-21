Después de más de 24 horas ininterrumpidas de trabajo, el equipo de Neonatología del Hospital Municipal “Dr. Raúl Caccavo”, coordinado por el doctor Lucas Faccinetti, logró estabilizar a un recién nacido derivado desde Coronel Pringles con una cardiopatía severa y garantizar su posterior traslado al Hospital Garrahan para continuar con la atención de alta complejidad.
Fue una intervención que volvió a demostrar por qué invertir en salud pública, equipamiento, profesionales y servicios especializados, es una prioridad para la Gestión de Gobierno Municipal y para el sistema sanitario de la Provincia de Buenos Aires.
Porque detrás de cada monitor, cada decisión clínica y cada hora de trabajo hubo médicos, enfermeras y técnicos preparados para responder cuando una vida dependía de ello. Un equipo que actuó con rapidez, profesionalismo, calidez y compromiso para darle a ese bebé la mejor oportunidad posible.
La respuesta fue también el resultado de una enorme cadena de salud pública: el equipo Materno Infantil de Coronel Pringles, Bomberos Voluntarios de Coronel Suárez, la UTI del Hospital Garrahan —con el acompañamiento de la Dra. Pilan y el Dr. Juan Feldman— y el equipo de traslados de la Provincia de Buenos Aires, integrado por médicos, enfermeros y pilotos.
En un escenario nacional donde el presupuesto está atravesado por una política de equilibrio fiscal, desde Coronel Suárez sostenemos una definición concreta: la salud pública no puede pensarse únicamente como un costo; es una inversión indispensable para garantizar atención y oportunidades de vida.
La Neonatología de Coronel Suárez es una muestra concreta de lo que significa contar con una Gestión que planifica, equipa y sostiene servicios que permiten responder no sólo a nuestros vecinos, sino también a pacientes de toda la región.
Nuestro reconocimiento al doctor Lucas Faccinetti y a todo el equipo de Neonatología, por esas 24 horas —y por tantas otras— de entrega, conocimiento y vocación. @nicolas keplak @kicillof @regionsanitaria1 @lucasfaccinetti
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